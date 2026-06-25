Immer mehr Schiffe fahren jetzt durch die Straße von Hormus. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hassan Ghaedi)

Der Datenanbieter Kpler zählte gestern nach eigenen Angaben 70 Durchfahrten. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs waren es täglich mehr als 100 gewesen. Der Datenanbieter Windward schrieb in einer Analyse, der kommerzielle Verkehr in der Straße von Hormus nähere sich einer "funktionellen Normalität" an.

Am Vormittag hatten die iranischen Revolutionsgarden mitgeteilt, dass Durchfahrten durch die Meerenge nur auf iranisch festgelegten Routen sicher seien. Unklarheit herrscht darüber, wie viele Seeminen die iranischen Streitkräfte in der Meerenge verlegt haben.

Die Blockaden der Straße von Hormus durch die USA und den Iran waren im Zuge eines Rahmenabkommens zwischen beiden Seiten aufgehoben worden. Derzeit läuft ein Evakuierungsplan der UNO-Schifffahrtsorganisation IMO. Hunderten bislang festsitzenden Schiffen mit rund 11.000 Crew-Mitgliedern soll die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ermöglicht werden.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.