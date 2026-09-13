Zustand "völlig unzureichend"

Bundesverkehrsminister Bilger sieht einen Zusammenhang zwischen den Problemen bei der Bahn und der Unzufriedenheit vieler Bürger. (dpa / Oliver Berg)

Der CDU-Politiker sagte den Funke-Medien, der aktuelle Zustand der Bahn sei, Zitat, "völlig unzureichend". Seit seinem Amtsantritt werde er am häufigsten auf diese Probleme angesprochen. Bilger verwies zugleich auf die geplanten Milliarden-Investitionen in das Schienennetz sowie Maßnahmen für mehr Sicherheit. Langfristig werde sich die Pünktlichkeit der Züge verbessern, auch wenn Baustellen zunächst zu weiteren Verspätungen führten.

Die Pünktlichkeit im Fernverkehr lag zuletzt meist zwischen 50 und 60 Prozent im Monat. Bahnchefin Palla teilte kürzlich mit, dass die Generalsanierung wichtiger Strecken länger dauern werde als geplant. Das Konzept der Korridorsanierung - bei der Streckenabschnitte komplett gesperrt werden - sei auf dem Prüfstand.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.