Deutscher Bundestag

Carsten Linnemann (CDU, l), Bundesminister für Gesundheit, wird zu Beginn der Sitzung des Bundestages von Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin, vereidigt. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Der CDU-Politiker Linnemann übernimmt das Gesundheitsressort von seiner Parteikollegin Warken, die ins Kanzleramt gewechselt ist. Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Bilger folgt im Verkehrsministerium auf Patrick Schnieder. Nachfolgerin Bilgers in der Unionsfraktion wird die Aachener CDU-Abgeordnete Catarina dos Santos-Wintz.

Schnieder musste seinen Posten im Zuge einer Kabinettsumbildung durch Bundeskanzler und CDU-Chef Merz räumen. Die Umstände der Ablösung lösten innerparteilich großen Unmut aus. Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion sagte ein für diese Woche geplantes Treffen mit Merz im Rahmen ihrer dreitägigen Klausurtagung in Berlin ab. Merz hatte den Rücktritt des damaligen Unionsfraktionsvorsitzenden Spahn wegen dessen Leihmutterschaft-Affäre zum Anlass für den Austausch der Minister genommen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.