Deutscher Bundestag
Verkehrsminister Bilger und Gesundheitsminister Linnemann vereidigt

Im Deutschen Bundestag in Berlin sind zwei neue Bundesminister vereidigt worden.

    Carsten Linnemann (CDU, l), Bundesminister für Gesundheit, wird zu Beginn der Sitzung des Bundestages von Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin, vereidigt.
    Carsten Linnemann (CDU, l), Bundesminister für Gesundheit, wird zu Beginn der Sitzung des Bundestages von Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin, vereidigt. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)
    Der CDU-Politiker Linnemann übernimmt das Gesundheitsressort von seiner Parteikollegin Warken, die ins Kanzleramt gewechselt ist. Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Bilger folgt im Verkehrsministerium auf Patrick Schnieder. Nachfolgerin Bilgers in der Unionsfraktion wird die Aachener CDU-Abgeordnete Catarina dos Santos-Wintz.
    Schnieder musste seinen Posten im Zuge einer Kabinettsumbildung durch Bundeskanzler und CDU-Chef Merz räumen. Die Umstände der Ablösung lösten innerparteilich großen Unmut aus. Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion sagte ein für diese Woche geplantes Treffen mit Merz im Rahmen ihrer dreitägigen Klausurtagung in Berlin ab. Merz hatte den Rücktritt des damaligen Unionsfraktionsvorsitzenden Spahn wegen dessen Leihmutterschaft-Affäre zum Anlass für den Austausch der Minister genommen.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.