Weniger Sonderfahrten

Die Durchfallquote bei theoretischen Führerscheinprüfungen liegt laut TÜV im Schnitt bei 41 Prozent.

Fahrschulen soll es außerdem ermöglicht werden, den Theorieunterricht nur online durchzuführen, um so auf Anmietung oder den Kauf von Schulungsräumen verzichten zu können. Auch der Fragenkatalog für die Theorieprüfung soll veringert werden. Schnieder will außerdem erreichen, dass Fahrschulen ihre Preise transparanter machen. Feste Preisvorgaben soll es aber nicht geben. Der Maßnahmenkatalog war gemeinsam mit den Ländern ausgearbeitet worden.

Die durchschnittlichen Kosten für den Führscheinerwerb in Deutschland sind auf im Schnitt 3.400 Euro gestiegen. Als Gründe dafür gelten höhere Ausgaben von Fahrschulen und die steigende Zahl von Prüfungen. Bei Theorieprüfungen liegt die Durchfallquote laut TÜV bundesweit zuletzt bei 41 Prozent.

