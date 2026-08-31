Das autonome Fahren soll verstärkt gefördert werden (Archivbild). (picture alliance / imageBROKER / Rupert Oberhäuser)

Bundesverkehrsminister Bilger erklärte, dass für Anträge bis zu 14 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Damit solle der Praxiseinsatz autonomer Fahrzeuge beschleunigt und Deutschland als Innovationsstandort für die Mobilität der Zukunft gestärkt werden. Gerade auf dem Land und am Stadtrand könnten autonome Fahrzeuge das öffentliche Nahverkehrsangebot sinnvoll ergänzen, erklärte Bilger. Außerdem könne der Güterkraftverkehr mit der Technologie dem steigenden Transportbedarf und dem zunehmenden Fahrermangel begegnen.

In Deutschland testen auch private Fahrdienstleister bereits das autonome Fahren. In Hamburg erprobt beispielsweise Volkswagens Sammeltaxi-Dienst Moia autonomes Fahren in einem Testgebiet. In München will das US-Unternehmen Waymo in den nächsten Wochen Fahrzeuge für Testfahrten auf die Straßen schicken und voraussichtlich Ende 2027 Robotaxis für die Öffentlichkeit anbieten.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.