Die Preiserhöhung für das Deutschlandticket von 58 auf 63 Euro im Monat hat nach Angaben der Verkehrsunternehmen nicht zu einer Kündigungswelle geführt (Symbolbild). (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Man sehe auch in diesem Jahr keine Kündigungswelle, sagte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Wortmann. Seinen Angaben zufolge nutzen derzeit rund 15 Millionen Menschen das Deutschlandticket. Der Branchenverband sieht weiteres Potenzial: Vor allem bei den Job-Tickets, bei denen Arbeitgeber das Abo förderten, gebe es Luft nach oben, so Wortmann.

Das Deutschland-Ticket, mit dem bundesweit Fahrten in Bussen und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs möglich sind, wurde im Mai 2023 eingeführt. Das ursprünglich zu einem Preis von monatlich 49 Euro gestartete Abo kostet seit Januar 63 Euro. Bund und Länder hatten lange über die Finanzierung gestritten. Vom kommenden Jahr an soll der Preis nach einem Index ermittelt werden.

