Sachsen-Anhalt

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Sven Schulze (l.), und CDU-Parlamentsgeschäftsführer Stefan Ruland (M.) (Jan Woitas / dpa pool / dpa)

Ein entsprechender Beschluss soll morgen in der Fraktionsversammlung gefasst werden.

Der AfD-Politiker Siegmund, der als Spitzenkandidat die Landtagswahl für seine Partei gewonnen hatte, will sich im Dezember im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Der AfD-Abgeordnete Rausch war kürzlich mit mehr Stimmen zum Landtagspräsidenten gewählt worden, als die AfD und das BSW zusammen Abgeordnete haben. Der CDU wurde vorgeworfen, aus ihren Reihen hätten Abgeordnete in der geheimen Wahl für Rausch gestimmt.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.