In der Hauptstadt seien drei Menschen verletzt worden, teilte der Leiter der Militärverwaltung, Tkatschenko, im Onlinedienst Telegram mit. Aus Charkiw hieß es, zwei Menschen seien verletzt worden. Der mehrere Stunden dauernde Angriff habe die Energieinfrastruktur der Stadt getroffen, erklärte der dortige Militärverwalter Synehubow. In der Folge seien in mehr als 1.000 Wohnhäusern die Heizungen ausgefallen.
Der ukrainische Außenminister Sybiha teilte auf der Online-Plattform X mit, das russische Militär habe 450 Drohnen und 60 Raketen eingesetzt. Der russische Staatschef Putin habe auf sinkende Temperaturen gewartet, um das ukrainische Energiesystem anzugreifen.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.