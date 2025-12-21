Forbes-Bericht

Tesla-Chef Elon Musk ist der mit großem Abstand reichste Mensch der Welt. (Imago | Political-Moments)

Musk hatte sich vor wenigen Tagen in einem jahrelangen Rechtsstreit um ein Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Dadurch wuchs sein Vermögen weiter an. Die Aktien sind zum aktuellen Kurs etwas mehr als 146 Milliarden Dollar (rund 124,6 Mrd. Euro) wert. Das Oberste Gericht im US-Bundesstaat Delaware hob die Entscheidung einer Richterin auf, die das Vergütungspaket nach einer Aktionärsklage gekippt hatte. Die Aufhebung des gesamten Pakets sei eine zu harte Maßnahme gewesen, urteilten die Richter.

Musk hatte 2018 das Recht bekommen, die Papiere zu erwerben, wenn Tesla in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren bestimmte Ziele erfüllt. Tesla erreichte die Zielmarken deutlich schneller. Das Paket war zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Milliarden Dollar wert. Erst Anfang der Woche hatte Musks Vermögen laut Forbes ein geschätztes Nettovermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Beim Nettovermögen handelt es sich um die Summe alle Besitztümer abzüglich Schulden und anderen Verbindlichkeiten.

Auf Platz zwei der Milliardärsliste steht derzeit der Google-Mitgründer Larry Page mit einem Vermögen von rund 253 Milliarden Dollar.

