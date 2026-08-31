Demokratie

BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (picture alliance / dts-Agentur / -)

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger erklärte, in der Woche vom 14. bis 19. September würden Zeitungen, Zeitschriften, kostenlose Wochenzeitungen sowie private und öffentlich-rechtliche Anbieter ein Zeichen für eine informierte demokratische Öffentlichkeit setzen. Dabei werde für Vielfalt geworben, nicht für einzelne Medienhäuser oder Geschäftsmodelle. Zu den Teilnehmern gehören neben den Zeitungsverlagen auch der private Rundfunk Lokalmedien, ARD, ZDF, ProSiebenSat.1 und RTL.

Inhalte verbreiteten sich durch KI und große Plattformen immer rasanter und häufig ungeprüft, sodass es für viele Menschen schwieriger werde zu erkennen, welchen Aussagen, Texten oder Bildern sie vertrauen könnten. Deswegen sei professioneller Journalismus wichtiger denn je, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.