Mehr Einsatz von KI
Versicherer Ergo will 1.000 Arbeitsplätze abbauen

Der Versicherer Ergo will bis zum Jahr 2030 etwa 1.000 Arbeitsplätze abbauen.

    Vor einem hohen Gebäude steht ein rotes Schild mit der Aufschrift "Ergo".
    Das Logo der Ergo-Versicherung aufgenommen am Mittwoch, 7. Mai 2025. (picture alliance / HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com)
    Ein Unternehmenssprecher bestätigte eine entsprechende Einigung mit den Arbeitnehmervertretern. Der Stellenabbau soll demnach über Altersteilzeit, geringere Nachbesetzungen und Abfindungsprogramme erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis 2030 ausgeschlossen, hieß es weiter. Ergo will in den nächsten Jahren verstärkt Künstliche Intelligenz einsetzen. Viele Beschäftigte sollen deshalb auch auf neue Jobs umgeschult werden.
    Ergo mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt dem Sprecher zufolge hierzulande rund 15.000 Menschen.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.