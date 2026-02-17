Mehr Einsatz von KI

Ein Unternehmenssprecher bestätigte eine entsprechende Einigung mit den Arbeitnehmervertretern. Der Stellenabbau soll demnach über Altersteilzeit, geringere Nachbesetzungen und Abfindungsprogramme erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis 2030 ausgeschlossen, hieß es weiter. Ergo will in den nächsten Jahren verstärkt Künstliche Intelligenz einsetzen. Viele Beschäftigte sollen deshalb auch auf neue Jobs umgeschult werden.
Ergo mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt dem Sprecher zufolge hierzulande rund 15.000 Menschen.
