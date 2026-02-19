Sicherheit

Bundesverteidigungsminister Pistorius nach einem Treffen der sogenannten Fünfer-Gruppe (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

An dem Treffen der sogenannten E5-Gruppe nehmen auch die EU-Außenbeauftragte Kallas und die stellvertretende NATO-Generalsekretärin Shekerinska teil. Das E5-Format war 2024 auf Initiative von Bundesverteidigungsminister Pistorius ins Leben gerufen worden und soll die Zusammenarbeit in der Verteidigung stärken. Bei dem heutigen Treffen soll es auch um die transatlantischen Beziehungen und die europäische Verteidigungsfähigkeit gehen.

