Werbung für die Bundeswehr am Alexanderplatz in Berlin. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

In den ersten vier Wochen seien bereits mehr als 40.000 Briefe versandt worden, sagte Pistorius beim Besuch einer Offiziersschule im bayerischen Roth. Viele davon seien schon ausgefüllt zurückgeschickt worden.

Die Bundeswehr hatte Mitte Januar mit dem Versand der ersten Briefe zum neuen Wehrdienst begonnen. Diese gingen an junge Menschen des Jahrgangs 2008, die Anfang Januar volljährig wurden. Die Schreiben enthalten einen QR-Code, der zu einem Onlinefragebogen führt. Die Bundeswehr will so Motivation und Eignung der Angeschriebenen für den Dienst in den Streitkräften ermitteln. Männer müssen antworten, Frauen können es.

