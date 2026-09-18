Die F-35 aus US-amerikanischer Herstellung gilt als eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt (Archivbild). (Suhaimi Abdullah / AP / Suhaimi Abdullah)

Dafür wird Pistorius in Fort Worth im Bundestaat Texas bei dem Rüstungsunternehmen Lockheed Martin erwartet. Die Bundesregierung hatte 2022 bei dem Konzern insgesamt 35 Maschinen bestellt. Die Tarnkappen-Jets sollen den veralteten Tornado ersetzen.

Die ersten acht F-35-Maschinen für die deutsche Luftwaffe bleiben zunächst in den USA, wo deutsche Piloten und Techniker an ihnen ausgebildet werden. Ab 2027 sollen dann erste Maschinen auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel stationiert werden.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.