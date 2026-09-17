Vereinte Nationen

Verteidigungsminister Pistorius: UNO-Friedenssicherung bleibt zentrale Aufgabe

Deutschland ist laut Verteidigungsminister Pistorius auch nach dem Ende des UNO-Einsatzes im Libanon zu weiteren Friedensmissionen bereit. Peacekeeping müsse eine zentrale Aufgabe von allen Ländern dieser Welt bleiben, sagte Pistorius nach einem Gespräch mit UNO-Generalsekretär Guterres in New York.