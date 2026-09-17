Vereinte Nationen

Mit seinem Besuch im Hauptquartier der Vereinten Nationen wolle er ein klares Signal senden, betonte Pistorius.
Deutschland ist viertgrößter Beitragszahler des UNO-Budgets für Friedenseinsätze.
Zudem stellt die Bundesrepublik etwa 200 Soldaten zur Verfügung. Seit 2006 beteiligt sich Deutschland mit Schiffen und Personal vor der Küste des Libanon am Unifil-Einsatz, der dieses Jahr endet.
Zudem stellt die Bundesrepublik etwa 200 Soldaten zur Verfügung. Seit 2006 beteiligt sich Deutschland mit Schiffen und Personal vor der Küste des Libanon am Unifil-Einsatz, der dieses Jahr endet.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.