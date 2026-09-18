Vereinte Nationen
Verteidigungsminister Pistorius: UNO-Friedenssicherung bleibt zentrale Aufgabe

Deutschland ist laut Verteidigungsminister Pistorius auch nach dem Ende des UNO-Einsatzes im Libanon zu weiteren Friedensmissionen bereit. Peacekeeping müsse eine zentrale Aufgabe von allen Ländern dieser Welt bleiben, sagte Pistorius nach einem Gespräch mit UNO-Generalsekretär Guterres in New York.

    USA, New York: Boris Pistorius (l, SPD), Bundesminister der Verteidigung, gibt vor dem UN-Hauptquartier ein Pressestatement.
    Verteidigungsminister Pistorius spricht bei den Vereinten Nationen. (Kay Nietfeld/dpa)
    Mit seinem Besuch im Hauptquartier der Vereinten Nationen wolle er ein klares Signal senden, betonte Pistorius.
    Deutschland ist viertgrößter Beitragszahler des UNO-Budgets für Friedenseinsätze.
    Zudem stellt die Bundesrepublik etwa 200 Soldaten zur Verfügung. Seit 2006 beteiligt sich Deutschland mit Schiffen und Personal vor der Küste des Libanon am Unifil-Einsatz, der dieses Jahr endet.
    Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.