Münchner Sicherheitskonferenz

Außerdem schlössen die USA europäische Verbündete von Verhandlungen aus, die für die Sicherheit in Europa von entscheidender Bedeutung seien. Pistorius kritisierte, all das stärke die Gegner der NATO. Er warnte die USA davor, in einer Welt aufstrebender Großmächte alleine zu handeln. Mit mehr als 30 anderen Ländern in der NATO verbündet zu sein, mache auch die Vereinigten Staaten stärker.

Pistorius verlangt Verlässlichkeit von USA

Zudem betonte Pistorius, Europa müsse die Führung in der Bereitstellung robuster konventioneller Streitkräfte übernehmen und größere Verantwortung für die eigene Nachbarschaft übernehmen, während die USA für die überschaubare Zukunft weiter den strategischen und nuklearen Rückhalt gebe. Der Verteidigungsminister forderte Verlässlichkeit von Washington.

Präsident Trump hatte sich in der Vergangenheit abfällig über NATO-Verbündete geäußert und den Nutzen des Bündnisses immer wieder in Zweifel gezogen. Bis vor Kurzem erhob er Anspruch auf das zu Dänemark gehörende Grönland. Die Gespräche mit Russland über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs führt er ohne Vertreter der EU-Staaten.

Frederiksen: Arktis-Einsatz der NATO mit Substanz füllen

Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen forderte die NATO-Partner auf der Sicherheitskonferenz auf, sich dauerhaft im neuen Arktis-Einsatz zu engagieren. "Nun haben wir 'Arctic Sentry' als Rahmen, aber wir müssen ihn mit Substanz füllen", sagte Frederiksen.

Der Überwachungseinsatz soll für eine stärkere Präsenz des Bündnisses in der Region sorgen. Deutschland beteiligt sich mit Kampfflugzeugen und Kapazitäten zur Luftbetankung.

