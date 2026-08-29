Angriffe im Niger

Aufständische Soldaten sollen unter anderem Kameraden an einem Stützpunkt am internationalen Flughafen (Archivbild von Januar 2026) von Niamey festgesetzt haben. (AFP / -)

Das Verteidigungsministerium erklärte im Staatsfernsehen, in der vergangenen Nacht seien mehrere Orte in der Hauptstadt Niamey von aufständischen Soldaten angegriffen worden. Die Gruppe habe unter anderem auf dem Militärstützpunkt am Flughafen Offiziere als Geiseln genommen und den Präsidentenpalast attackiert. Der Aufstand sei eingedämmt und die Kontrolle wiedererlangt worden, teilte das Verteidigungsministerium weiter mit.

Im Niger gibt es immer wieder gewaltsame Zusammenstöße. Erst im Juni hatten islamistische Rebellen den ‌Flughafen und einen Luftwaffenstützpunkt in Niamey attackiert. Im Jahr 2023 hatte sich das aktuelle Militärregime selbst an die Macht geputscht.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.