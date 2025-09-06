US-Kriegsminister Pete Hegseth (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Marek Antoni Iwanczuk / SOPA Images)

Er unterschrieb eine entsprechende Verordnung im Weißen Haus und sprach Ressortleiter Hegseth sofort mit "Kriegsminister" an. Die US-Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen.

Wer unmittelbar nach der Unterzeichnung den X-Account des Ministeriums und die Webseite aufrief, sah bereits den neuen Namen.

Der Schritt bahnte sich schon länger an. Hegseth sagte vor wenigen Tagen im Fernsehsender Fox News, man wolle ein "Krieger-Ethos" wiederbeleben und so nach außen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Man wolle das Heimatland sicherer machen.

