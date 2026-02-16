Griechenland und ein griechisch-amerikanisches Firmen-Konsortium schließen Verträge zur Erdgas-Erkundung im Mittelmeer (Archivbild). (picture alliance / Marc Israel Sellem)

Nach Angaben der Regierung in Athen sollen mehrere Offshore-Gebiete untersucht werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen. International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Nach Angaben aus Athen geht es auch um die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik. Die EU will bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas werden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.