BR-Recherche

Die Linksjugend ist der anerkannte Jugendverband der Linkspartei. (picture alliance / foto2press / Steffen Proessdorf)

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet , tätigten einzelne Funktionäre des Jugendverbands in einem internen Forum entsprechende Äußerungen und zeigten brennende Israel-Flaggen. Außerdem sei in Chatgruppen die Terrororganisation Hamas verharmlost worden. Einige Vertreter der Linksjugend sprachen gegenüber dem BR von einem Antisemitismusproblem . Der Bundesvorstand der Organisation erklärte, es gebe intern Zuspitzungen und polemische Verkürzungen, dies sei aber nicht mit der offiziellen Beschlusslage gleichzusetzen.

Auf dem anstehenden Bundesparteitag der Linken soll am kommenden Wochenende ein Antrag verabschiedet werden, indem sich von antisemitischen Positionen abgegrenzt wird. Die Parteivorsitzende Schwerdtner sagte dem Nachrichtenportal Politico, Hass gegen Jüdinnen und Juden werde man niemals tolerieren. An dem Parteitag nehmen auch Delegierte der Linksjugend teil.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.