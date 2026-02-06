Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben einer hochrangigen Regierungsbeamtin in Washington nehmen daran der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, teil. Laut dem iranischen Außenminister Araghtschi soll es vor allem um das iranische Atomprogramm und eine Lockerung der Sanktionen gehen. Washington will auch Irans Unterstützung für militante Gruppen in der Region auf die Tagesordnung setzen.

Die USA hatten ihre Präsenz in der Golfregion zuletzt deutlich verstärkt. Seit der gewaltsamen Unterdrückung der jüngsten Proteste im Iran hat Trump der Führung in Teheran wiederholt mit Militärschlägen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.