Mehrere Apps wie Facebook, Instagram und Youtube auf einem Smartphone (picture alliance / empics / Yui Mok)

Die Medienkompetenz und die dynamischen Entwicklungen der Plattformen gingen nicht Hand in Hand, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. An vielen Stellen seien Soziale Medien eine Ansammlung von Hass und Fake News. Er begrüße Überlegungen, dem Beispiel Australiens zu folgen und ​eine ​Altersgrenze einzuführen. Altbundespräsident Wulff, ebenfalls CDU, warb für ein Verbot für Kinder unter 14 Jahren.

Viele Experten warnen vor Verboten. Sie befürchten Nachteile bei der Befähigung junger Menschen zum Umgang mit Sozialen Medien, Verstöße gegen das Recht auf digitale Teilhabe und abnehmenden Druck auf Plattformen, ihre Dienste sicherer zu gestalten. Auch der digitalpolitische Sprecher der SPD, Schätzl, sprach sich gegen ⁠Pauschalverbote aus. Stattdessen müssten Plattformen ihre Angebote regulieren. Als Beispiel nannte er die Abschaltung suchtfördernder algorithmischer Empfehlungssysteme für minderjährige Nutzer.

