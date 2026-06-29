Iran-Krieg

Das Emirat Katar - hier die Skyline von Doha. (dpa / Federico Gambarini)

Die beiden Seiten würden, Zitat, "vorerst zurückstecken" und hätten vereinbart, sich morgen in der katarischen Hauptstadt Doha zu weiteren Gesprächen zu treffen, hieß es unter Berufung auf mehrere amerikanische Regierungsvertreter.

Die Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus können sich

den Meldungen zufolge nun wieder frei bewegen. Teheran und Washington hatten Mitte Juni in einem Rahmenabkommen die Einstellung aller Kämpfe vereinbart. In den vergangenen Tagen griff das US-Militär jedoch wieder Ziele im Iran an, was Teheran mit Angriffen auf die Golfstaaten Bahrain und Kuwait beantwortete. Anlass für die neuerlichen Gefechte war laut dem amerikanischen Regionalkommando Centcom ein iranischer Drohnenangriff auf einen Öltanker.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.