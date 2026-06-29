Iran-Krieg
Vertreter Washingtons und Teherans wollen Gespräche fortsetzen

Ungeachtet der gegenseitigen Angriffe während der Waffenruhe sollen die technischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran in den kommenden Tagen wie geplant stattfinden.

    Eine Karte zeigt die Straße vom Hormus.
    Die Straße von Hormus wird sowohl vom Iran als auch von den USA blockiert. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)
    Dies verlautete aus Regierungskreisen aus Washington. Auch Pakistan, das als Vermittler im Iran-Krieg auftritt, teilte mit, die Unterredungen würden am Dienstag wieder aufgenommen. Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um Regelungen für die Straße von Hormus, die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen sowie die Zukunft des Atomprogramms Teherans. US-Truppen hatten in den vergangenen 48 Stunden wiederholt Ziele im Iran attackiert. Die iranischen Revolutionsgarden antworteten mit dem Beschuss von US-Zielen in der Region.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.