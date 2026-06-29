Die Straße von Hormus wird sowohl vom Iran als auch von den USA blockiert. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Dies verlautete aus Regierungskreisen aus Washington. Auch Pakistan, das als Vermittler im Iran-Krieg auftritt, teilte mit, die Unterredungen würden am Dienstag wieder aufgenommen. Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um Regelungen für die Straße von Hormus, die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen sowie die Zukunft des Atomprogramms Teherans. US-Truppen hatten in den vergangenen 48 Stunden wiederholt Ziele im Iran attackiert. Die iranischen Revolutionsgarden antworteten mit dem Beschuss von US-Zielen in der Region.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.