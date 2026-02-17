Zugverkehr

Das Winterwetter verzögert die Sanierung von Bahn-Strecken. (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)

Er erwarte nun so schnell wie möglich ein belastbares Konzept für die wichtige Verbindung, sagte der CDU-Politiker. Die besonderen Herausforderungen seien bekannt gewesen. Man habe frühzeitig verlangt, entsprechend gegenzusteuern.

Kritik an der Verzögerung kam auch aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Unter anderem hieß es, es sei das Problem der Bahn, dass man sich nicht auf Zusagen verlassen könne.

Die Deutsche Bahn hatte gestern überraschend mitgeteilt, die Strecke Hamburg-Berlin könne nicht wie geplant bis Ende April fertiggestellt werden. Wegen des Winterwetters brauche man mehr Zeit. Seit sechs Wochen seien die Arbeiten auf der Strecke in Verzug.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.