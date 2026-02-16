Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen die AfD. (picture alliance | Sven Simon | Frank Hoermann)

Mit Steuermitteln bezahlte Stellen müssten nach Kompetenz und Leistung und nicht nach Verwandtschaftsgrad oder zur Absicherung innerparteilicher Seilschaften vergeben werden.

Laut dem Abgeordnetengesetz bekommen Parlamentarier kein Geld für die Beschäftigung von Partnern oder Verwandten. Bei der AfD haben einige Abgeordnete allerdings Angehörige von anderen Abgeordneten der Partei als Mitarbeiter eingestellt. Die AfD weist den Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück.

Inzwischen gibt es einen weiteren umstrittenen Fall, diesmal in Niedersachsen. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals "T-Online" arbeitet die Ehefrau des AfD-Landesvorsitzenden Schledde in einem Büro des Bundestagsabgeordneten Meiners.

Die Vetternwirtschafts-Vorwürfe waren zunächst parteiintern aufgekommen: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Schmidt aus Sachsen-Anhalt hatte von solchen Fällen in seinem Landesverband berichtet. Der AfD-Bundesvorstand gab nun bekannt, sich einem Parteiausschlussverfahren der Landespartei gegen Schmidt anzuschließen. Dabei geht es um den Vorwurf, Schmidt habe sein Mandat für den Aufbau privater Geschäftsbeziehungen ausgenutzt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.