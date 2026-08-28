Fußball
VfB Stuttgart eröffnet Bundesliga-Saison bei Meister FC Bayern München

Der VfB Stuttgart eröffnet heute mit einem Gastspiel beim FC Bayern München in der ausverkauften Münchner Arena die 64. Saison der Fußball-Bundesliga. Vor drei Monaten besiegten die Bayern im DFB-Pokalfinale in Berlin die Stuttgarter nach drei Treffern von Harry Kane mit 3:0. 

    Mannschaftsfoto der Bayern
    Mannschaftsfoto der Bayern von einem öffentlichen Training am 17.08.2026 auf dem FC Bayern Campus in München (IMAGO / Sven Simon )
    Der Meister und Pokalsieger startet im dritten Jahr unter Trainer Vincent Kompany erneut als klarer Titelfavorit in die 34 Spieltage. Es ist das 25. offizielle Eröffnungsspiel der Bundesliga. Bisher blieb der deutsche Meister mit 19 Siegen und fünf Unentschieden darin ungeschlagen. 
    Die Bayern wollen außerdem ihren Bundesliga-Rekord von 14 Auftaktspielen hintereinander ohne Niederlage ausbauen. In der vergangenen Saison setzten sie beim 6:0 gegen RB Leipzig direkt ein Statement im Eröffnungsspiel. Seit einem 4:1 im Mai 2018 hat der VfB auswärts nicht mehr bei den Bayern gewonnen.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.