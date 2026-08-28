Der Meister und Pokalsieger startet im dritten Jahr unter Trainer Vincent Kompany erneut als klarer Titelfavorit in die 34 Spieltage. Es ist das 25. offizielle Eröffnungsspiel der Bundesliga. Bisher blieb der deutsche Meister mit 19 Siegen und fünf Unentschieden darin ungeschlagen.
Die Bayern wollen außerdem ihren Bundesliga-Rekord von 14 Auftaktspielen hintereinander ohne Niederlage ausbauen. In der vergangenen Saison setzten sie beim 6:0 gegen RB Leipzig direkt ein Statement im Eröffnungsspiel. Seit einem 4:1 im Mai 2018 hat der VfB auswärts nicht mehr bei den Bayern gewonnen.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.