Fußball-WM

Bundeskanzler Merz verfolgt ein Spiel mit einem Fanschal um den Hals. (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)

Das Ausscheiden der deutschen Mannschaft gegen den Außenseiter Paraguay war von Medien als "Trauerspiel", "Blamage" und "Armutszeugnis für Fußball-Deutschland" bezeichnet worden.

Kurz nach dem Spiel gab es auf dem offiziellen Account von Bundeskanzler Merz trotzdem einen recht positiven Kommentar. "Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel", hieß es dort. Und weiter: "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch." Die Verbreitung dieser Version war den Angaben zufolge aber ein Versehen.

Spöttische Kommentare hatten nach der Partie nicht lange auf sich warten lassen. Die Wortkombination "Welches Spiel" trendete rasch auf X. Auch die politische Konkurrenz reagierte mit Häme. "Ich weiß gar nicht, was schlimmer war. Das Spiel oder diese Analyse", schrieb etwa die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.