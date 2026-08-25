Das geht aus dem Lobbyranking von Transparency International hervor. Auf Platz eins liegt Baden-Württemberg, gefolgt von Bayern. Transparency teilte mit, trotz der Verbesserungen erreichten 13 Bundesländer nicht einmal die Hälfte der möglichen Transparenzkriterien. Das neue Ranking zeige ein strukturelles Problem. Denn selbst dort, wo Regelungen zur Lobbytransparenz bestünden, mangele es häufig an der Umsetzung.
Thüringen sei das deutlichste Beispiel - mit vorbildlichen Regeln, die faktisch außer Kraft gesetzt seien.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.