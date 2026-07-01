Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lebten im vergangenen Jahr 30 Prozent der 25-Jährigen im elterlichen Haushalt. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rund zwei Prozentpunkten. Der Anteil der Söhne im Elternhaus lag mit 36 Prozent deutlich höher als der von Töchtern mit 23 Prozent.
Im europäischen Vergleich verlassen Kinder in Deutschland das Haus ihrer Eltern allerdings relativ früh: Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat ist hierzulande das durchschnittliche Auszugsalter 24,1 Jahre. EU-Schnitt sind 26,3 Jahre. Am frühesten ziehen junge Erwachsene in Finnland aus, am spätesten in Kroatien.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.