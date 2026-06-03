Das teilte die Polizei mit. In dem Gebäude im Süden der indischen Hauptstadt befand sich im Erdgeschoss ein Restaurant, darüber lag ein Hotel. Das überwiegend von Wohnhäusern geprägte Viertel ist dicht besiedelt und bei Studenten und jungen Berufstätigen beliebt.
Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr setzte acht Löschfahrzeuge ein. Mehr als 40 Menschen wurden nach Angaben der Polizei aus dem Gebäude gerettet und in Krankenhäuser gebracht.
Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.