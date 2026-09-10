In der Ostukraine wurde die Stadt Kramatorsk erneut vom russischen Militär beschossen. (picture alliance/Anadolu/Francisco Richart)

Viermal sei die frontnahe Stadt beschossen worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk mit. Einschläge hat es demnach in einem Wohngebiet und in der Nähe von Schulen gegeben. Die verbliebenen Einwohner seien zur Flucht aufgefordert worden.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut mehrere Ziele in Russland angegriffen. Präsident Selenskyj schrieb in sozialen Medien von Attacken auf acht Infrastrukturobjekte, die nach seinen Worten dem Krieg dienten, unter anderem eine Ölraffinerie und ein Handelshafen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.