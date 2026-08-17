Wetter

Vielerorts oft Regen oder Schauer, im Westen und in der Mitte später trocken, 19 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Süden und Südosten wolkig und kräftige Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen oder Schauer, im Westen und in der Mitte später meist trocken. 19 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen Sonne im Nordosten und Osten sowie von der Ortenau bis zum Bodensee. Im Rest des Landes kaum Sonne und gebietsweise schauerartig verstärkter Regen. 19 bis 26 Grad.