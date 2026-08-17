Wetter
Vielerorts oft Regen oder Schauer, im Westen und in der Mitte später trocken, 19 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Süden und Südosten wolkig und kräftige Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen oder Schauer, im Westen und in der Mitte später meist trocken. 19 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen Sonne im Nordosten und Osten sowie von der Ortenau bis zum Bodensee. Im Rest des Landes kaum Sonne und gebietsweise schauerartig verstärkter Regen. 19 bis 26 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch über der Mitte Regenwolken. Schauer auch im Norden und an den Alpen, sonst kaum Regen. 20 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.