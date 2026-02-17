Es handle sich um einen Waffensammler, der versucht habe, Teile von Kalaschnikow-Sturmgewehren aus Russland auszuführen, berichtete die Nachrichtenagentur RIA. Er habe zwei Gewehrschäfte gekauft und in einem Koffer am Moskauer Flughafen Wnukowo aufgegeben. Eine Zollanmeldung habe er jedoch nicht vorgenommen. Das Gericht befand den Mann des Waffenschmuggels für schuldig.
Das US-Außenministerium hat von allen Reisen nach Russland abgeraten und seine Bürger wiederholt aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Als Gründe werden unter anderem Terrorismus, Unruhen und die Gefahr willkürlicher Verhaftungen genannt.
