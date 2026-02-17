Moskau
Vier Jahre Haft in Russland für US-Bürger wegen Waffenschmuggels

Ein russisches Gericht hat einen US-Bürger zu vier ‌Jahren Gefängnis ⁠verurteilt.

    Es handle sich um einen Waffensammler, der versucht habe, Teile von Kalaschnikow-Sturmgewehren aus Russland auszuführen, berichtete die Nachrichtenagentur RIA. Er habe zwei Gewehrschäfte gekauft und in einem Koffer am Moskauer Flughafen ⁠Wnukowo ⁠aufgegeben. Eine Zollanmeldung habe ⁠er jedoch nicht vorgenommen. Das Gericht befand ⁠den Mann des Waffenschmuggels für ‌schuldig.
    Das US-Außenministerium hat von allen ​Reisen nach Russland abgeraten und seine Bürger wiederholt aufgefordert, das Land umgehend zu verlassen. Als Gründe werden unter anderem Terrorismus, ​Unruhen und die Gefahr willkürlicher Verhaftungen genannt.
    17.02.2026