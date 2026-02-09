Durch israelische Angriffe sollen vier palästinensische Kämpfer getötet worden sein (Archivbild). ( IMAGO / apa / Ibrahim)

Wie mitgeteilt wurde, hatten sie sich in einem Tunnel in Rafah verschanzt und das Feuer eröffnet. Laut israelischen Medien halten sich in der Gegend Dutzende bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation Hamas in Tunneln auf. Verhandlungen über deren Forderung nach freiem Geleit in palästinensische Gebiete, die nicht von Israels Militär kontrolliert werden, blieben demnach bislang erfolglos. Im Gaza-Krieg gilt eigentlich seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe. Immer wieder gibt es Verstöße dagegen.

