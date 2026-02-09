Israel
Vier Palästinenser nach Angriff auf Soldaten in Gaza getötet - Dutzende Hamas-Kämpfer in Tunneln verschanzt

Im Gazastreifen sind vier palästinensische Kämpfer dem israelischen Militär zufolge nach Angriffen auf Soldaten getötet worden.

    Rauch über den Gebäuden der Stadt Rafah
    Durch israelische Angriffe sollen vier palästinensische Kämpfer getötet worden sein (Archivbild). ( IMAGO / apa / Ibrahim)
    Wie mitgeteilt wurde, hatten sie sich in einem Tunnel in Rafah verschanzt und das Feuer eröffnet. Laut israelischen Medien halten sich in der Gegend Dutzende bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation Hamas in Tunneln auf. Verhandlungen über deren Forderung nach freiem Geleit in palästinensische Gebiete, die nicht von Israels Militär kontrolliert werden, blieben demnach bislang erfolglos. Im Gaza-Krieg gilt eigentlich seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe. Immer wieder gibt es Verstöße dagegen.
