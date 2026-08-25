Tote nach israelischen Angriffen im Gazastreifen (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Diese Zahl nannten Krankenhausmitarbeiter. Das israelische Militär hatte zuvor zur Evakuierung eines Flüchtlingslagers im Zentrum des Gazastreifens aufgerufen. Anschließend wurde ein Gebäude des Lagers aus der Luft angegriffen. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Auch drei weitere Gebäude im Gazastreifen wurden nach Angaben von Bewohnern nach Evakuierungswarnungen getroffen. Hier erklärte die israelische Armee, es habe sich um zwei Waffenlager der Hamas in Moscheen gehandelt. Dort seien dutzende Gewehre, Magazine und weiteres militärisches Material gelagert worden. Beweise dafür legte das Militär nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.