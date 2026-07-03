Zerstörungen in der ukrainischen Stadt Nikopol (Archivbild; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (AP)

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte es die schwersten russischen Attacken auf die ukrainische Hauptstadt Kiew seit langem gegeben. Dort stieg die Zahl der Todesopfer am Abend laut den Behörden auf 27.130 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört.

Selenskyj droht mit Vergeltung

Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte Vergeltung für den russischen Großangriff auf Kiew an. Man sei für einen gerechten Frieden und eine gerechte Beendigung des Kriegs, sagte er zu Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt. Aber solange es das nicht gebe, sei man auch für gerechte Reaktionen. Moskau hatte die Attacken seinerseits als Vergeltung für vorherige Angriffe bezeichnet. Die Ukraine hatte zuletzt die Energie-Infrastruktur in Russland ins Visier genommen, was dort schließlich zu Treibstoffengpässen führte.

Aus der von Russland besetzten Region Luhansk im Osten des Landes wurden am Abend ukrainische Drohnenangriffe mit einem Todesopfer und mehreren Verletzten gemeldet.

Bundeskanzler Merz empfängt baltische Staats- und Regierungschefs

Bundeskanzler Merz empfängt am Mittag die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten. Zu dem Treffen werden Lettlands Regierungschef Kulbergs, Estlands Ministerpräsident Michal und Litauens Präsident Nauseda im Kanzleramt erwartet.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen sowie die weitere Unterstützung der Ukraine. Die baltischen Staaten zählen zu den entschiedensten Unterstützern Kiews im russischen Angriffskrieg. Außerdem soll es um die Vorbereitung des Nato-Gipfels Anfang Juli in Ankara gehen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.