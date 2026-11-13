Die Ukraine griff Wolgograd mit Drohnen an. (Dan Bashakov/AP/dpa)

Im ukrainischen Odessa am Schwarzen Meer wurden laut den dortigen Behörden bei einer russischen Attacke zwei Menschen getötet und fünf verletzt. In der Hauptstadt Kiew wurde zudem ein Krankenhaus getroffen; dort gab es einen Verletzten.

In Russland wehrte die Flugabwehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums insgesamt fast 1.200 ukrainische Drohnen ab. In der südrussischen Region Wolgograd wurden bei einer Attacke auf eine Ölraffinerie vier Mitarbeiter getötet und zwei verletzt. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.