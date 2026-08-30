Viertes Gold: Hockey-Männer gewinnen erneut WM-Titel

Jubel der deutschen Hockey-Männer nach dem WM-Sieg im belgischen Wavre (AP Photo / Geert Vanden Wijngaert)

Das Siegtor erzielte Michel Struthoff in der 44. Minute. Damit gelang Deutschland die Titelverteidigung dreieinhalb Jahre nach dem Finalsieg im indischen Bhubaneswar: Zugleich zog das DHB-Team mit dem nunmehr vierten WM-Gold mit dem bisherigen Rekordsieger Pakistan gleich. Darüber hinaus war nach den Siegen von 2002 und 2006 bereits der zweite Titel-Doppelerfolg, das war bei den Männern zuvor noch keiner Nation gelungen.

Die Spanier schlossen das Turnier in Belgien und den Niederlanden dennoch mit ihrer ersten WM-Medaille seit Bronze 2006 ab. In der Zwischenrunde hatte das Team von Trainer Max Caldas Deutschland noch mit 1:2 bezwungen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.