Viertes Gold: Hockey-Männer gewinnen erneut WM-Titel

Die deutschen Hockey-Männer haben sich erneut zum Weltmeister gekrönt. Das Team von Bundestrainer André Henning setzte sich im Finale im belgischen Wavre gegen Spanien mit 1:0 (0:0) durch.

    Deutsche Hockeyspieler sammeln sich zum Jubel und umarmen sich, im Vordergrund hockt ein spanischer Spieler niedergeschlagen am Boden.
    Jubel der deutschen Hockey-Männer nach dem WM-Sieg im belgischen Wavre (AP Photo / Geert Vanden Wijngaert)
    Das Siegtor erzielte Michel Struthoff in der 44. Minute. Damit gelang Deutschland die Titelverteidigung dreieinhalb Jahre nach dem Finalsieg im indischen Bhubaneswar: Zugleich zog das DHB-Team mit dem nunmehr vierten WM-Gold mit dem bisherigen Rekordsieger Pakistan gleich. Darüber hinaus war nach den Siegen von 2002 und 2006 bereits der zweite Titel-Doppelerfolg, das war bei den Männern zuvor noch keiner Nation gelungen.
    Die Spanier schlossen das Turnier in Belgien und den Niederlanden dennoch mit ihrer ersten WM-Medaille seit Bronze 2006 ab. In der Zwischenrunde hatte das Team von Trainer Max Caldas Deutschland noch mit 1:2 bezwungen.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.