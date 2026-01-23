Kommunistischen Partei

Der 68-Jährige wurde zum Ende des mehrtägigen Parteikongresses in der Hauptstadt Hanoi von den Mitgliedern wiedergewählt. To Lam ist seit 2024 Generalsekretär. Der Posten gilt als mächtigstes Amt in dem Einparteienstaat.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte die Wahl der Führung des Landes als intransparent und undemokratisch. Zudem seien im Vorfeld des Parteitags zahlreiche prominente Dissidenten festgenommen worden.
