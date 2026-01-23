Kommunistischen Partei
Vietnamesischer Generalsekretär To Lam auf fünf Jahre wiedergewählt

In Vietnam ist der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, To Lam, im Amt bestätigt worden.

    Hanoi: Vietnams Generalsekretär der Kommunistischen Partei, To Lam, spricht auf dem Nationalkongress.
    Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV), To Lam, bleibt für die kommenden fünf Jahre im Amt. (Bui Cuong Quyet / VNA / dpa / Bui Cuong Quyet)
    Der 68-Jährige wurde zum Ende des mehrtägigen Parteikongresses in der Hauptstadt Hanoi von den Mitgliedern wiedergewählt. To Lam ist seit 2024 Generalsekretär. Der Posten gilt als mächtigstes Amt in dem Einparteienstaat.
    Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte die Wahl der Führung des Landes als intransparent und undemokratisch. Zudem seien im Vorfeld des Parteitags zahlreiche prominente Dissidenten festgenommen worden.
