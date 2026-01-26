Niederlande

In den Niederlanden ist bei einer Kuh die Vogelgrippe entdeckt worden (Archivbild). (picture alliance / blickwinkel / F. Hecker)

Wie das niederländische Landwirtschaftsministerium mitteilte, wurden in der Provinz Friesland in der Milch eines Tieres Antikörper gegen den Erreger festgestellt.

Das Friedrich-Loeffler-Institut erklärte, es sei bislang kein entsprechender Fall außerhalb der USA bekannt. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit schätzt das Risiko für deutsche Betriebe weiterhin als sehr gering ein.

Laut einem Bericht über den Fall im Fachmagazin "Science" ist in dem niederländischen Betrieb zuvor eine Katze an dem Virus H5N1 gestorben. Wie es zu der Ansteckung kam, sei unklar. Es gebe keine Hinweise auf eine Verbreitung in anderen Haltungen.

