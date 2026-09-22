Die UN-Generalversammlung im Oktober 2023. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / The Yomiuri Shimbun / Yasushi Kaneko)

Dazu werden etwa 130 Staats- und Regierungschefs erwartet. Wichtigste Themen dürften die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die Regulierung von Künstlicher Intelligenz sein.

Am Rande der Debatte finden zudem viele bilaterale Treffen statt. Geplant ist diesmal unter anderem ein Gespräch zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und US-Präsident Trump. Selenskyj hat im Vorfeld seinen Vorschlag für eine begrenzte Waffenruhe im Ukraine-Krieg erneuert.

Deutschland wird bei der UNO-Generalversammlung von Außenminister Wadephul vertreten, der am Samstag sprechen wird. Bundeskanzler Merz hat seine geplante Teilnahme abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.