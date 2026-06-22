Paneuropäische Partei

Auf einem außerordentlichen Bundesparteitag in Bergisch Gladbach wurde Alexandra Barsuhn zur Vorsitzenden gewählt. Der Co-Vorsitzende Marton ist bereits seit April im Amt. Barsuhn erklärte, der Brexit und US-Präsident Trump hätten ihr gezeigt, dass man verlieren werde, wenn man nicht gemeinsam handele. Volt stehe für ein Europa, das Brücken statt Mauern baue.
Beim Bundesparteitag im April hatte der deutsche Ableger der paneuropäischen Partei beschlossen, seinen Bundesvorstand neu zu strukturieren.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.