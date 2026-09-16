Rede im EU-Parlament

Kommissionspräsidentin von der Leyen hält eine Rede zur Lage der EU. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Justin Tang)

Das Land könnte das erste assoziierte Mitglied der EU werden, sagte sie einer Rede im Europaparlament in Straßburg. Von der Leyen kündigte an, auf dem bestehenden Freihandelsabkommen Ceta aufzubauen und eine umfassendere Allianz für die Zukunft zu schaffen. Diese Kooperation solle einen gemeinsamen Raum für Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit bilden, erklärte die Kommissionspräsidentin. Von der Leyen richtete den Vorschlag während ihrer Ansprache zur Lage der Europäischen Union direkt an Kanadas Ministerpräsidenten Carney, der als Gast zugegen war. Er wird morgen vor dem Parlament sprechen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.