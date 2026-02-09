EU-Wettbewerbspolitik

In einem Brief an die 27 Staats- und Regierungschefs begründete sie den Vorstoß mit der Verteidigung europäischer Interessen. Eine Vorzugsbehandlung für europäische Firmen in strategischen Bereichen könne den Unternehmen etwa dabei helfen, ihre Produktionskapazitäten zu vergrößern, heißt es in dem Schreiben.
Frankreich will die europäische Industrie bei öffentlichen Ausschreibungen mit verpflichtenden "Made in Europe"-Quoten unterstützen. Deutschland und Italien warnen, die EU dürfe ihre Handelspartner mit solch einem Schritt nicht verärgern. Industriekommissar Séjourné will seinen Gesetzentwurf in den kommenden Wochen detailliert vorstellen.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.