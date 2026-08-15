Wetter
Von Nordwesten her Schauer und Gewitter, sonst sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Eine Kaltfront zieht von Nordwesten südwärts, bringt aber zunächst kaum Niederschläge. Dahinter fließt von der Nordsee zögernd etwas kühlere Meeresluft ein.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Von Nordwesten her zunehmende Bewölkung und nachfolgend einzelne Schauer und Gewitter. Sonst sonnig. Höchstwerte 30 bis 39, im Nordwesten 22 bis 29 Grad. Morgen wechselnde Bewölkung, in der Südhälfte örtlich kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Unwettergefahr. Temperaturen 20 bis 33 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag verbreitet Schauer und Gewitter bei 20 bis 28 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.