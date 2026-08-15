Die Vorhersage:
Von Nordwesten her zunehmende Bewölkung und nachfolgend einzelne Schauer und Gewitter. Sonst sonnig. Höchstwerte 30 bis 39, im Nordwesten 22 bis 29 Grad. Morgen wechselnde Bewölkung, in der Südhälfte örtlich kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Unwettergefahr. Temperaturen 20 bis 33 Grad.
Von Nordwesten her zunehmende Bewölkung und nachfolgend einzelne Schauer und Gewitter. Sonst sonnig. Höchstwerte 30 bis 39, im Nordwesten 22 bis 29 Grad. Morgen wechselnde Bewölkung, in der Südhälfte örtlich kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Unwettergefahr. Temperaturen 20 bis 33 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag verbreitet Schauer und Gewitter bei 20 bis 28 Grad.
Am Montag verbreitet Schauer und Gewitter bei 20 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.