Wetter
Von Südwesten bis in die Mitte Regen oder Schnee, im Osten trocken

Das Wetter: Nachts vom Südwesten in die Mitte Schneefall. Örtlich Glättegefahr. Im Nordosten und Osten weitgehend trocken. Temperaturen 0 bis minus 8 Grad

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag bewölkt, vor allem im Südwesten Regen oder Schnee. Minus 2 bis plus 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag weiterhin bedeckt, von der Nordsee bis in den Osten noch etwas Schnee. Im Tagesverlauf auch im Westen und Süden mit Schauern. Minus 4 bis plus 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.