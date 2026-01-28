Am Tag bewölkt, vor allem im Südwesten Regen oder Schnee. Minus 2 bis plus 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag weiterhin bedeckt, von der Nordsee bis in den Osten noch etwas Schnee. Im Tagesverlauf auch im Westen und Süden mit Schauern. Minus 4 bis plus 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.