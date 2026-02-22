Außenhandel

Neben Handel und Investitionen müsse es auch um die Frage der Exportrestriktionen bei kritischen Rohstoffen gehen, sagte DIHK-Präsident Adrian der Deutschen Presse-Agentur. Adrian warnte, die bestehenden Regelungen gefährdeten Lieferketten und erschwerten Investitionen deutscher Unternehmen.
China ist mit Abstand Weltmarktführer bei Seltenen Erden. Europa ist abhängig von chinesischen Exporten. Der Kanzler reist am Dienstag in das Land.
Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.