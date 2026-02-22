Außenhandel
Vor China-Reise des Bundeskanzlers: DIHK fordert faire Wettbewerbsbedingungen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat Bundeskanzler Merz aufgefordert, sich bei seiner China-Reise für faire Wettbewerbsbedingungen einzusetzen.

    Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), steht nach einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa im Atrium vom Haus der deutschen Wirtschaft.
    DIHK-Präsident Peter Adrian (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Neben Handel und Investitionen müsse es auch um die Frage der Exportrestriktionen bei kritischen Rohstoffen gehen, sagte DIHK-Präsident Adrian der Deutschen Presse-Agentur. Adrian warnte, die bestehenden Regelungen gefährdeten Lieferketten und erschwerten Investitionen deutscher Unternehmen.
    China ist mit Abstand Weltmarktführer bei Seltenen Erden. Europa ist abhängig von chinesischen Exporten. Der Kanzler reist am Dienstag in das Land.
    Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.