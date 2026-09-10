In den USA kommen die Republikaner zum ersten Parteitag vor Zwischenwahlen zusammen. (Getty Images via AFP / BRANDON BELL)

Das zweitägige Treffen findet knapp zwei Monate vor den Zwischenwahlen statt. Als Redner werden Präsident Trump und Vize-Präsident Vance erwartet. Traditionell werden in den USA die Parteitage vor den Präsidentschaftswahlen einberufen. Es ist das erste Mal, dass die Republikaner eine solche Veranstaltung vor einer Zwischenwahl ansetzen. Trumps Beliebtheitswerte sind gesunken. Der von ihm geführte Krieg mit dem Iran ist in der Bevölkerung unpopulär.

Die Zwischenwahlen im November gelten als wichtiger Stimmungstest der US-Politik. Gelingt es den Demokraten, die Mehrheit in Senat oder Repräsentantenhaus zu gewinnen, können sie Gesetzesvorhaben der Trump-Regierung blockieren.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.